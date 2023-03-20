Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan'dan sert tepki

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlar Kızılhan, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynadıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlar Kızılhan, bazı konularda camia olarak tepkili olduklarını söyledi.

Kızılhan konuyla ilgili şunları belirtti:

- Tüm yaşananlara rağmen bu akşam mükemmel oynayan takımımız tebrik eder, taraftarımıza teşekkür ederim. Birkaç gündür oluşturulan gündem, bu maçta yaşananlar, verilen, verilmeyen kartlar, ofsaytlar çizgiler bu sisteme yazıklar olsun. Adanaspor maçında benzer bir şekilde haklı pozisyona itiraz eden hocamıza kırmızı kart gösterilmişti, bu akşam da aynı senaryonu hep beraber gördük. Herkes için çok açık net bir pozisyona itiraz eden hocamıza kırmızı kart gösterildi. Fenerbahçe’yi yıllardır sistem dışında tutmak isteyen yapıya, yapılara sesleniyorum; kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan, takımımız ile beraber olmak için gelen taraftarlarımızın, camiamızın haklarını helal etmiyoruz.

Kaynak: DHA

# fenerbahçe # alanya # Burak Kızılhan

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