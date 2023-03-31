Aziz Yıldırım'dan Bakanlık iddialarına sert yanıt: "Kimse benim adımı kullanmasın"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Millet İttifakı'nın 'Spor Bakanı' teklifi ilettiği iddialarına yalanladı.



Fotospor’da yer alan habere göre, Millet İttifakı adına Aziz Yıldırım'la görüşen bazı aracılar, "Spor konusunda da ortaklar arasında sizden daha iyi bir isim olduğu düşünülmüyor. Eğer kabul ederseniz resmi teklif getirilecek" ifadelerini kullandı.



Bu iddialara yanıt Aziz Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, " Aziz Yıldırım hiçbir zaman siyaset düşünmemektedir. Bıraksınlar bu işleri. Kimse benim adımı kullanmasın" dedi.



"Beni kimse bu siyasi ve politik tartışmalar içine çekmesin" de diyen Yıldırım, "Yok Spor Bakanlığı'ymış, yok bilmem ne bakanlığıymış gibi konulara benim adımı kimse bulaştırmasın" ifadelerini kullandı.