Aziz Yıldırım'dan Bakanlık iddialarına sert yanıt: "Kimse benim adımı kullanmasın"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Millet İttifakı'nın "Spor Bakanı" teklifi ilettiği iddialarına yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Yıldırım, "Kimse benim adımı kullanmasın" dedi.

Son Güncelleme:

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Millet İttifakı'nın 'Spor Bakanı' teklifi ilettiği iddialarına yalanladı.

Fotospor’da yer alan habere göre, Millet İttifakı adına Aziz Yıldırım'la görüşen bazı aracılar, "Spor konusunda da ortaklar arasında sizden daha iyi bir isim olduğu düşünülmüyor. Eğer kabul ederseniz resmi teklif getirilecek" ifadelerini kullandı.

Bu iddialara yanıt Aziz Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, " Aziz Yıldırım hiçbir zaman siyaset düşünmemektedir. Bıraksınlar bu işleri. Kimse benim adımı kullanmasın" dedi.

"Beni kimse bu siyasi ve politik tartışmalar içine çekmesin" de diyen Yıldırım, "Yok Spor Bakanlığı'ymış, yok bilmem ne bakanlığıymış gibi konulara benim adımı kimse bulaştırmasın" ifadelerini kullandı.

# aziz yıldırım # gençlik ve spor bakanlığı

Benzer Videolar

A Milli Takım, Hırvatistan'ı konuk edecek A Milli Takım, Hırvatistan'ı konuk edecek
Ermeni taraftarlardan çirkin eylem Ermeni taraftarlardan çirkin eylem
Milli takımımız Avrupa sahnesine çıkıyor Milli takımımız Avrupa sahnesine çıkıyor
Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan'dan sert tepki Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan'dan sert tepki
Boccia Milli Takımı, Paris için kota peşinde Boccia Milli Takımı, Paris için kota peşinde
Temsilcilerimizin Avrupa defteri kapandı Temsilcilerimizin Avrupa defteri kapandı
Avrupa Liglerinde takımlarımızın son durumu Avrupa Liglerinde takımlarımızın son durumu
"TFF Başkanı Hamit Altıntop" "TFF Başkanı Hamit Altıntop"
Chelsea Stamford Bridge'de iftar yemeği verecek Chelsea Stamford Bridge'de iftar yemeği verecek
Dünya şampiyonları yuvaya döndü Dünya şampiyonları yuvaya döndü
Futbol Gecesi - 12 Mart 2023 Futbol Gecesi - 12 Mart 2023
10 yıllık güreş kariyerine 12 şampiyonluk sığdırdı 10 yıllık güreş kariyerine 12 şampiyonluk sığdırdı
Çok Okunanlar
1 İşte 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri
2 Ehliyeti olanlar dikkat!
3 İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 5 şehir
4 Yalova'dan İstanbul'a uzanan hikaye
5 İstanbul'da havası en kirli ilçeler hangileri?