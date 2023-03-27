A Milli Takım, Hırvatistan'ı konuk edecek

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde millilerimiz yarın Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'yla karşılaşacak Hırvatistan Milli Futbol Takımı, maç için Bursa'ya geldi.

Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen Hırvatistan kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı Osmangazi ilçesindeki otele güvenlik önlemleri eşliğinde geçti.

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'ı konuk edeceği D Grubu ikinci hafta maçı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

# a milli futbol takımı # Hırvatistan

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