Genç Judocuların Gözü Zirvede

74 ülkeden katılan sporcular birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele edecek. Milli Erkek Judo Takımımız da rakiplerine fırsat vermemek için yoğun tempoda antrenmanlara çalışıyor. Rakip tanımıyorlar....Antrenmanlara hız kesmeden devam ediyorlar.

Genç Erkek Judo Milli Takımı'nın Gözü Zirvede

Genç Erkek Judo Milli Takımı Portekiz'de 4-8 ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için Kocaeli'de hazırlanıyor. Milli takım Antrenörü Serkan Esenboğa yaptıkları sıkı antreman programını da aktardı. Genç judocuların hedefinde şampiyonluk var.