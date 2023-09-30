Genç Judocuların Gözü Zirvede

Portekiz'de düzenlenecek Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nın son hazırlıkları Kocaeli'de devam ediyor.

Genç Judocuların Gözü Zirvede
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74 ülkeden katılan sporcular birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele edecek. Milli Erkek Judo Takımımız da rakiplerine fırsat vermemek için yoğun tempoda antrenmanlara çalışıyor. Rakip tanımıyorlar....Antrenmanlara hız kesmeden devam ediyorlar.

Genç Erkek Judo Milli Takımı'nın Gözü Zirvede

Genç Erkek Judo Milli Takımı Portekiz'de 4-8 ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için Kocaeli'de hazırlanıyor. Milli takım Antrenörü Serkan Esenboğa yaptıkları sıkı antreman programını da aktardı. Genç judocuların hedefinde şampiyonluk var.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# judo # judo milli takımı # kocaeli # portekiz
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