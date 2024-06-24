Trabzonspor 5 transferi açıkladı! İşte KAP'a bildirilen futbolcular

Yeni sezon kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 5 futbolcunun transferini resmen açıkladı. Bordo-mavililer, söz konusu futbolcularla transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor 5 transferi açıkladı! İşte KAP'a bildirilen futbolcular
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Geçtiğimiz sezonu Abdullah Avcı yönetiminde 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, bir süredir transferde adı geçen 5 oyuncu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'da yer alan açıklamada, Hull City'nin futbolcusu Ozan Tufan, Standard Liege'den Denis Mihai Dragus, serbest statüde yer alan Borna Barisic, John David Lundstram ile Anthony Nwakaeme'nin kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Trabzonspor # transfer
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