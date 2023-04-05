Naci Görür depreme karşı uyardı: 6 bileşene dikkat

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu toplandı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür komisyon üyelerine sunum yaptı.





6 MADDEDE DEPREM RİSKLERİ

Görür, depremin nerede, kaç büyüklüğünde olacağını bilimin konuşması, asıl gündemin “depreme dirençli yerleşim alanları” olması gerektiğini söyledi. Görür, bir kenti oluşturan 6 bileşen olduğunu belirtti:

- İlki yönetim sistemi. Yöneticiler atanmadan önce eğitimden, bilgilendirmeden geçirilmelidir. İkincisi halk. Halk imar affına yöneticileri zorlamamalı. Üçüncüsü altyapı. Deprem gelmeden önce onun altyapısını elden geçireceğiz. Bugün İstanbul’a deprem olması durumunda çok büyük ölçüde kanalizasyon şebekesi çökecek, yanlış malzeme kullanmaktan. Dört yapı stoku. Dirençsiz binaya izin vermezsiniz. Beşincisi çevre. 100 milyon tok atık moloz var afet bölgelerinde. Son olarak da ekonomi. İstanbul’da Türkiye’nin yüzde 60’ının ekonomik faaliyet merkezi. Deprem olursa ekonomi çarkları durur.

"DEVLET BU İŞİN ARKASINDA OLACAK"

Görür, bu maddeleri hayata geçirmek için ayrı bir Bakanlık kurulması gerektiğini de ekledi:

- Tüm bu maddeleri nasıl yaparız derseniz. Afet Bakanlığı kurulacak. En fazla gelir o bakanlığa verilecek. Size temin ederim 20 yılda Türkiye’yi dirençli hale getiririz. Devlet bu işin arkasında olacak.

"DİRENÇLİ KENTLERİ İNŞA EDEBİLİRİZ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e göre depreme dirençli yerleşim alanları oluşturmak "zor" değil: