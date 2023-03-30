Vatandaşa sucuk yerine ot yediriyorlar

Gıda sektöründe yapılan hilelere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yapılan denetimlerde bazı marketlerde sucuğun et yerine ottan üretilerek satıldığı ortaya çıktı. Denetçileri bile şaşırtan bu olay vatandaşı da isyan ettirdi.

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Et yerine ot kullanılabilir mi demeyin çünkü bu da oldu.

İstanbul'da yapılan denetimlerde bazı marketlerde sucuğun et yerine ottan üretilerek satıldığı ortaya çıktı.

Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, özellikle sucukta hile tespit ettiklerini belirterek "Et yerine ot yiyoruz. Maalesef bazı sucuklarda bu tür hilelere şahit olduk.” dedi

Orhan, soya unu, tuz, tatlandırıcı ile üretilmiş sucuğa et tadı verildiğini ifade ederek, “Bu anlamda çok gelişmiş teknolojiler var” dedi ve tepsinin zor olduğunu vurguladı.

# sucuk

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