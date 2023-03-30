Kamu avukatları: "İmtiyaz değil itibar istiyoruz"

Kamu avukatları bir araya geldi. Mali haklarında iyileştirme ve özlük haklarında düzenleme talep etti.



‘Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme’ sözü verilmişti. Ancak 7. Yargı Paketi’nde de kamu avukatlarıyla ilgili düzenleme yer almadı.



Antalya Adliyesi önünde konu ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, kamu avukatlarının kendi teşkilat yapısının olmaması, en temel sorun olarak ifade edildi.

- Bu sorun ancak tüm kamu avukatlarının tek çatı altında toplanması, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda olduğu gibi kendi teşkilat yasalarına sahip olmaları ile çözülebilecektir.

Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, kamuda çalışan meslektaşlarının ek göstergelerinin 5400’e yükseltilmesini istedi. Mesleklerinin hak ettiği saygınlığı elde edinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.