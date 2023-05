GCHQ kitabında Deniz Gezmiş ve Kızıldere Felaketi

Geçende oy vermek için Londra'ya gittim. Hükümetimiz Londra'nın merkezinde Thames kenarında güzel bir mekan ayarlamış. Düzayak, ferah, havadar. Oyumuzu Vatan Partisi'ne bastık evelallah. Dönüşte ikinci el kitap dükkanının önünden yürürken GCHQ kitabı gözüme ilişti. Yazarı Richard J.Aldrich. Dışarıda sepete indirime koymuşlar belli ki satılmamış, ilgi yok... 600 küsür sayfa tuğla gibi kitap. Arkasındaki endeks kısmına baktım, tanıdık isim, mekan var mı diye... Gözüme bir kaç isim ilişti.. Endekste iki sayfada Deniz Gezmiş var, bir çok sayfada Ankara, Türkiye ve Kızıldere var. Mecburen kitabı aldık.

Kitabı daha okumadım, sadece ortalardaki Kızıldere bölümünü okudum. Bölümün tam ismi "Kızıldere Felaketi" (ing: Disaster at Kızıldere).

GCHQ biliyorsunuz İngiliz casusluk bürosu. Daha çok elektronik haberleşme sistemleri ile sinyal istihbaratı üzerine uzmanlaşmış bir kurum. Amerikan NSA'in İngiliz versiyonu. Kitap GCHQ'nun tarihçesini sansürsüz şekilde anlattığını iddia ediyor. Göreceğiz bakalım. Yazar kitap için 10 sene çalışmış ve okuduğum bölümden anladığım kadarıyla başarılı bir iş de ortaya çıkartmış. Yazar İngiliz ve haliyle İngiliz perspektifinden olaylar anlatılıyor.

Bu yazıda amacım Kızıldere Felaketi bölümünden, yazarın ağzından alıntılar yapmak. Kızıldere'de 1972'de neler olduğunu, neden olduğunu, nasıl geliştiğini hepimiz biliyoruz, her yerde yazılmış, çizilmiş, o kısmı çevirmek istemedim. Daha çok zamanın ruhunu yazarın perspektifinden yansıtmak için belirli kısımları, dönemin çerçevesini alıntılayacağım, böylece benim gibi olayları yaşamamış nesilden olan okuyucular, Kızıldere olaylarını ilgili zamansal kontekste daha iyi oturtabilecek.

Kitapta uzunca bir de Kıbrıs bölümü var. malum GCHQ'nun Kıbrıs maceraları da heyecanlı olsa gerek, yazı ilgi çekerse o kısmı da inceleriz.

Sigint, "Signal Intelligence" demek yani sinyal istihbaratı veya elektronik istihbarat yani GCHQ'nun temel işi. Kitapta çokça geçtiği için sigint ifadesini kullanacağım. Bundan sonrası yazarın ağzından:

- 1952'de İngiltere ve Amerika, Türkiye saha istihbarat operasyonlarında işbirliği yapmak üzere anlaşmışlardı. ( ing: Anglo-American operations in the field). GCHQ operasyonlarının başındaki F.M. Smith, ABD Ordu Güvenlik Birimi ile (ing: Us Army Security Agency) uygun bir işbölümü ve işgücü paylaşımı konusunda anlaşmıştı. İngiltere'de Kıbrıs kalkışlı olarak Türkiye ve İran üzerinden, Karadeniz ve Hazar kıyılarından sigint ve fotoğraflama uçuşları yapıyordu.