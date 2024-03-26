Dersimci Fatih Maçoğlu Kadıköy’e neden kaçtı?

Türkiye sol hareketi 1980’e kadar iyi kötü kafasını kendi omuzları üzerinde taşıma gayreti içinde olmaya çalıştı. Maceracılığın batağına saplanmasına rağmen bu kadar savrulmamış ve yalpalamamıştı. 1980 sonrası dünya çapında sağa kayış ve 1991 yılında SSCB'nin geri dönüş sürecini tamamlaması ile beraber İ. Bilenlerin sahte TKP ile aynı güzergâhta yürüyen örgütlerin çoğu iflas bayrağını çekerek tarihe karıştı. Kalanların neredeyse bütününe yakını ise PKK’nin yörüngesine girerek geçmişlerine yabancılaştılar.

2017 tarihine kadar Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) ismini taşıyan oluşum, F.M. Maçoğlu’nun bir basın açıklamasıyla isimlerini değiştirdiklerini ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) adıyla yollarına devam edeceklerini açıkladı.

SMF, İbrahim Kaypakkaya’nın 24 Nisan 1972 tarihinde kurduğu TKP (M-L)’nin bölünen bir kolunun uzantısı olarak legal alanı kullanmaktadır. Fatih Maçoğlu Ovacık ve Tunceli belediye başkanlığını TKP (1980 öncesi TKP ile alakası yoktur) listelerinden girerek kazandı. Ancak kendisinin değimiyle TKP’li değil SMF’li!

2019 yerel seçimlerinde Tunceli'de PKK/HDP ile F. Maçoğlu arasında soğuk rüzgârlar esti. PKK ise F. Maçoğlu’nun adaylığını çekmesi için baskı uyguladı. Maçoğlu ile destekçileri pes etmedi ve adaylıkta ısrar etti, kazandı. O süreç içinde iki taraftan da araya girenler sulhu sağladı! Ancak, söylenenlere bakılacak olursa 2019 yılında HDP ile varılan sözlü “anlaşmaya” göre F. Maçoğlu bir defaya mahsus aday olacak ama bir dahaki seçimde “Dersim ve ilçelerinde” aday olmayacak! Ayrıca başkanlığı sırasında HDP’nin önü kapatılmayacak, yazılı ya da sözlü HDP eleştirilmeyecek! Biz bunu duyduğumuzda ilk başta inanmak istemedik! Fakat SMF’li Maçoğlu’nun TKP listelerinden Kadıköy belediye başkan adayı olduğunu öğrenince söylenenlerin rivayetten oluşmadığına kanaat getirdik.

Ayrıca, F. Maçoğlu Tunceli Belediye başkanı olarak son 5 yılda Ovacık’taki “başarıyı” yakalayamadı. 31 Mart seçimi üzerine Tunceli’de halkla yapılan sokak röportajlarında Maçoğlu’na tepkilerin düzeyi oldukça yüksek. Gösterişe dayanan çalışmaların dışında fazla bir şey yapmaması F. Maçoğlu’nu Kadıköy yollarına düşüren bir başka etken. Tunceli sokaklarında geçen dönem Maçoğlu’na oy verdiklerini söyleyen DEM’liler F. Maçoğlu’na tepki gösteriyor ve ağır eleştiriler yöneltiyor. Kısacası F. Maçoğlu Tunceli’de yolun sonuna geldiğini gördüğü için terki mekân etti! Birilerinin ipiyle kuyuya inersen çıkması zor olur!

F. Maçoğlu’nun Kadıköy’den seçilemeyeceği belli olduğu halde aday gösterilmesi TKP için propaganda malzemesi olarak görülmelidir. Halkta anlamlı bir karşılığı olmayan marjinal TKP'nin, F. Maçoğlu üzerinden oy oranını yükseltme amacı taşıdığı görülüyor.

İlkesiz birlikler sol görünümlü örgütleri sözde antiemperyalist fiiliyatta ise emperyalizmin dümen suyuna girmelerinin önünü açmıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşımıza, M. Kemal Atatürk’e, Cumhuriyet Devrimlerimize düşman örgütlerin temsilcileriyle kol kola yürüyen TKP’den ülkemize zerre yarar gelmeyecektir.

UYDU ÖRGÜTLER

Emperyalist ülkelerin peyki haline gelmek ya da emperyalizmin kara gücünün uydusuna dönüşmek sol için intihardır. “Ulusal kurtuluş hareketi” etiketine sarılarak PKK/DEM savunuculuğunu üstlenmekte uydu olmak demektir. Sahte TİP gibi doğrudan uydu olan örgüt halk düşmanı karşı devrimci bir oluşumdur ve bunun tartışılacak bir yönü bulunmamaktadır. Sahte TİP her koşulda kullanılmaya yatkın, ilkesiz ve yanardöner bir oluşum olması sebebiyle piyasada dolaştırılıyor. Sahte TİP devrimci iz bırakan değil devrimciliğin izlerini silen solumsu örgüttür.

Ülkemizde PKK/DEM’e karşı tavır turnusol kâğıdı gibidir! Ya bölücü örgütü savunarak sahte sola dönüşürsünüz ya da net tavır alarak solda yerinizi alırsınız. PKK/DEM’in uydusu olmayı içine sindiren Sahte TİP’i eleştiren kimi solumsu örgütler iş kendilerine geldiğinde suskun kalmayı yeğliyorlar. Ürkek eleştirilerin ardına sığınarak PKK/DEM’e boyun eğmeyi sürdürdükleri aşikâr.

F. Maçoğlu serüveni çıkarılması gereken derslerle dolu. Yanlış yerde konaklarsan şutlanmayı göze alacaksın! Doğru devrimci ittifaklar yerine pazarlıklarla bir yere varılamayacağını bir kez daha Maçoğlu göstermiş oldu. İlkeli birliklerin yerine ilkesiz birlikler oluşturulursa bunun faturası ağır olur. Yanlış strateji yanlış taktiklerin yoluna açar ve yanlışın üzerine yanlış inşa edersiniz.

Ülkenizin tarihiyle, değerleriyle, kültürüyle, antiemperyalist-demokratik kazanımlarıyla barışık olacaksınız. Yetmez, yurdumuzun etnik ve dini farklılıklarını kaşımak, çatışmaya mahal verecek tarzı benimsemek yerine birlik ve bütünlüğünü göz bebeği gibi korumayı amaçlayacaksınız. Devrimcilik yıkıcılık değil kuruculuktur ve yolu bellidir.