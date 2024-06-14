DEM'li Belediyede mobing: "Bizim istediğimiz gibi Kürt değilsin"

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi hem işçi çıkarıyor hem de çalışanlara mobing uyguluyor.



Saffet Azbay 30 yıllık gazeteci, TRT Kürdi’de de spor programı yapıyor. 2019 yılından beri Bağlar Belediyesi basın biriminde çalışıyor.. Şimdi parke taşında çalıştırılarak istifaya zorlanıyor: "Parke taşının uzmanlık alanım olmadığını söyledim, müdür de talimat dedi, amaç beni pes ettirmek, istifaya zorlamak, rencide etmek, asla boyun eğmem.. Diyorlar ki sen Kürt’sün ama bizim istediğimiz Kürt değilsin, evet hiçbir zaman da olmayacağım."

Belediye çalışanları mobing baskısı altında, kendi alanlarının dışında farklı birimlerde çalışmaya



Vatan ve bayrağı sahiplenmeleri nedeniyle PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin hedefi oluyorlar..



