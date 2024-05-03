15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ’hırsızlık’ ve ’ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.C.K. yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.