"23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi!

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi!

"23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi!
Editör: Metehan Gül

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi.

"23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi! - Resim : 1

Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nin Fuaye Alanı'nda gerçekleşen festivalin konserinde, Jülide Yalçın ve Hyun Sook Tekin sahne aldı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yaptığı konuşmada, bu yılın ekim ayından itibaren müzede her iki haftada bir Klasik Müzik Festivali düzenleyeceklerini söyledi.

Afyonkarahisar'ın, hem potansiyelleriyle hem Anadolu'nun müstesna bir şehri olarak içinde barındırdığı tarihi, kültürü, sanata olan ilgisiyle bu coşkuyu tüm Türkiye'ye yayacağını düşündüğünü kaydeden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Caz ve Klasik Müzik Derneği ile birlikte valilik olarak Afyonkarahisar Devlet Senfoni Orkestrası kuruluşu ile ilgili bir çalışma düşünüyoruz. Afyonkarahisar gastronomisiyle, kültürüyle, yolların, iklimlerin kavşak noktası olduğu gibi müziğin ve festivallerin bir önemli güzergahı olduğunu şimdiden sonra daha fazla göstermiş olacak."

Hüseyin Başkadem de Türkiye'nin gözünün Afyonkarahisar'da olduğunu belirtti.

Bu etkinliğin, devletin desteğiyle olduğunu belirten Başkadem, "24'üncü yıla gelirken özellikle 20 yılda devletin desteği çok büyüktü." dedi.

"23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi! - Resim : 2

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Afyonkarahisar # klasik müzik # festival
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