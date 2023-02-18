296. saatte yeni mucize: Enkazdan üç kişi sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremin 296'ncı saatinde 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı.

296. saatte yeni mucize: Enkazdan üç kişi sağ kurtarıldı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde kurtarıldı.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde henüz kimlikleri belirlenemeyen bir çocuk ile kadın ve erkeği kurtardı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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