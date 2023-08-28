Bingöllü Çerkezler 30 yıl sonra köylerine döndü

Bingöllü Çerkezler, terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyor. İzmir, Mersin, Erzincan ve Düzce gibi kentlerden gelen 13 hane, köylerinde yeniden yaşam kurdu. Çerkezler, köylerinde huzur ve güvenle yaşamaya başladı.

Bingöllü Çerkezler 30 yıl sonra köylerine döndü
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Türkiye’nin terörle mücadelesi güzel sonuçlar veriyor. Çerkez aileler, 30 yıl önce terör nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları Bingöl’e yeniden döndü.

Kafkasya'dan 1864 yılında göç eden Çerkezlerin bir kısmı Yedisu ilçesine bağlı Karapolat köyüne yerleşti. 1993'te terör örgütü PKK'nın bir kişiyi öldürmesinin ardından köylerini terk eden Çerkezler, Türkiye’nin farklı kentlerine göç etti.

bingöllü çerkezler köylerine geri döndü

Terörden arınan bölgeye geri dönüldü. Köyde, tarım ve hayvancılıkla uğraşan aileler el birliğiyle üretim yapıyor.

Başka aileler de yuvalarına geri dönmek istiyor, fakat köyde konut sorunu yaşanıyor.

# bingöl # terör # çerkez
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