Borçlu çiftçi gelecek sezondan endişeli

HABER - KAMERA: BAHTİYAR BODUR

Borçlarını ödemek, geçimini sağlamak için ektiği mısıra taban fiyat olarak 6 lira verildi. Sakaryalı üretici tepkili.

Zaten girdiler çok yüksek. Kooperatife bankalara borçlu olan çiftçi adeta köşeye sıkıştı.

Çiftçi endişeli, 6 lira olan mısır fiyatı serbest piyasada daha da aşağılara çekilebilir.

Yalnız bırakılan üretici önünü göremiyor. Bu şartlarda ekip ekmeyeceğinden emin değil.