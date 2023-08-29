Borçlu çiftçi gelecek sezondan endişeli

Sakarya'da mısır üreticisi seneye arazisini ekip ekmemekte kararsız. Çünkü 7-8 liraya mal ettiği mısıra taban fiyat olarak 6 lira verildi. Çiftçi, "Emek verdik karşılığını alamıyoruz" dedi.

Borçlu çiftçi gelecek sezondan endişeli
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HABER - KAMERA: BAHTİYAR BODUR

Borçlarını ödemek, geçimini sağlamak için ektiği mısıra taban fiyat olarak 6 lira verildi. Sakaryalı üretici tepkili.

Zaten girdiler çok yüksek. Kooperatife bankalara borçlu olan çiftçi adeta köşeye sıkıştı.

Çiftçi endişeli, 6 lira olan mısır fiyatı serbest piyasada daha da aşağılara çekilebilir.

Yalnız bırakılan üretici önünü göremiyor. Bu şartlarda ekip ekmeyeceğinden emin değil.

# mısır üreticisi # çiftçi # Tarım
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