Eskişehir sağanak ve doluya teslim oldu: İş yerlerini su bastı
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu. Sağanak iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kentte, öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda ve alt geçitlerdeki su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.
Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, TEKSAN Sanayi Sitesi ve Eskişehir Toptancılar Sitesi'ndeki yollarda su birikintilerinin oluştuğu gözlendi.
Sağanak iş yerlerinde su baskınlarına da neden oldu. Biriken suda ilerlemeye çalışan bazı araçlarda hasar meydana gelirken birçok araç da arıza nedeniyle yolda kaldı.
Trafik polisleri seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Görevli ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıAntalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonu İstanbul'da 1 milyar dolar sahte para yakalandı İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi Şerife Bacı'nın ayak izlerine bastılar