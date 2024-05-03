Evinden 50 adet tarihi eser çıktı! Polisten kaçamadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçısı polisten kaçamadı.

Evinden 50 adet tarihi eser çıktı! Polisten kaçamadı
Editör: Metehan Gül

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçısı olduğu belirlenen bir kişinin evinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 tarihi eser ele geçirildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, C.T. adlı bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda adrese düzenlenen baskında, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 sikke ve 17 obje ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İzmir Ödemiş # Bizans dönemi # tarihi eser
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