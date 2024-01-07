Hakkari'de Heyelan! Kaya Parçaları Eve İsabet Etti

Hakkari'de heyelan meydana geldi. Keklikpınar Mahallesi'ndeki heyelanda tepeden düşen kaya parçaları bir evin arka bölümüne isabet etti. Ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hakkari'de Heyelan! Kaya Parçaları Eve İsabet Etti
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Hakkari'de Keklikpınar Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu tepeden düşen kaya parçaları, Emin Yakın'a ait evin arka bölümüne isabet etti. Evdeki aile bireyleri gürültü üzerine endişeyle dışarı kaçtı.

Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev, tedbir amaçlı boşaltıldı, güvenlik önlemi alan polis, çevredekileri uzaklaştırdı.

Ekipler, ev ve kayaların düştüğü bölgede inceleme yaptı. Evin bazı duvarlarının hasar gördüğü tespit edildi.

Ev sahibi Yakın, gazetecilere, evde büyük gürültü duyduklarını ve ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

- Eşim ev işleri yapıyordu. Aniden ses duyduk. Çocuklarım çok korktu. Büyük kızım bayılacak gibi oldu. Ondan sonra çocukları dışarıya çıkardım. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Evin arka tarafındaki duvarlar hasar gördü. Bir tane engelli oğlum var. Ben o sırada ona koştum. Komşular da geldi yardım etti.

Yakın, olay sebebiyle zor durumda kaldıklarını anlatarak, yetkililerden destek istedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hakkari # heyelan
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