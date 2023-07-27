O ilde denize girmek yasaklandı! Olumsuz hava koşulları kentte etkili oluyor

Düzce'de yazın denize girilen yerlerin başında gelen Akçakoca'da denize girmek yasaklandı. Olumsuz hava koşullarının etkili olması nedeniyle yasak kararının alındığı belirtildi.

O ilde denize girmek yasaklandı! Olumsuz hava koşulları kentte etkili oluyor
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Yurt genelinde sıcak hava etkili olurken, bunaltıcı sıcaklardan kaçışın ilk akla gelen yolu denize girmek.

Aşırı sıcaklar etkili olurken bazı illerde de olumsuz hava koşulları kendisini gösteriyor.

Bu kapsamda Düzce'de denize girmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

düzce'de denize girmek yasaklandı

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları, plaj ve sahillerde risk oluşturdu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." uyarısında bulunuldu.

Söz konusu açıklamanın ardından cankurtaranlar, sahil ve plajlarda alınan güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# düzce # akçakoca # Deniz
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