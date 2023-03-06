Şanlıurfa'da yıkılan o binanın enkazı kaldırıldı

AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen ve dün yıkılan binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi.

Şanlıurfa'da yıkılan o binanın enkazı kaldırıldı
Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı.
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Arama kurtarma faaliyetleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından sonlandırıldı. Enkazın iş makineleriyle kaldırma işlemleri ise yıkımdan yaklaşık 20 saat sonra tamamlandı.

Bu arada binanın enkazında savcılık incelemeleri için numune bırakıldı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, alanı bariyerlerle kapattı.

CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binanın dün yıkılması sonucu bölgeden geçen bir kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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