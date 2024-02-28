Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, Cide ilçesi Cide-Kastamonu karayolu Velioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Biçer idaresindeki 37 KB 308 plakalı Peugeot marka otomobilin motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın ise otomobili sardı.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Yanan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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