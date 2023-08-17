TÜBİTAK ormanında yangın alarmı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TÜBİTAK'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TÜBİTAK ormanında yangın alarmı!
yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TÜBİTAK'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ormanlık alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

TÜBİTAK ormanında yangın alarmı! - Resim : 1

TÜBİTAK ormanında yangın alarmı! - Resim : 2

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