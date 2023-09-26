Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Hız Kesmiyor! Antalya'da 2 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda çok sayıda esrar ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Hız Kesmiyor! Antalya'da 2 Şüpheli Yakalandı
Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Hız Kesmiyor!
Editör: Süleyman Daban
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 1085 sentetik uyuşturucu hap, 15 gram esrar ile 100 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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