Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Hız Kesmiyor! Antalya'da 2 Şüpheli Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 1085 sentetik uyuşturucu hap, 15 gram esrar ile 100 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.