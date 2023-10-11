İklim Krizi Yunusların Ölümüne Neden Oldu!

Mamiraua Enstitüsü raporuna göre araştırmacılardan Reuters, geçen hafta Tefé Gölü çevresindeki bölgede düzinelerce yunusun öldüğünü söyledi. Ölen yunusların yaklaşık yüzde 80'inin, Brezilya'da "botos" adı verilen ve yerel yunus popülasyonunun yüzde 10'unu temsil eden pembe yunuslar olduğunu eklediler.

İklim Krizi Yunusların Neslini Tehlikeye Sokuyor

İklim krizi ile birlikte pembe yunusların sayısı tehlike girmiş durumda. Pembe yunusların nüfuslarındaki sayısız tehdit nedeniyle IUCN tarafından "Kırmızı Listesi"ye alınarak neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu değerlendirildi.

İklim krizi nedeni ile Brezilya Amazonu'ndaki diğer birçok nehirde de olağandışı koşullar altında binlerce balığın öldüğü gözlemlendi.

İlk bulgular iklim krizinden olduğunu gösterse de kitlesel ölümün kesin nedeni henüz belli değil. Uzmanlar şu anda bir enfeksiyonun veya toksinin işin içinde olup olmadığını araştırıyor, ancak çoğu kişi halihazırda suçu bölgenin şu anda dayanmakta olduğu inanılmaz derecede sıcak ve kuru havaya bağlıyor.

Brezilya'nın Amazon'u şu anda aşırı bir kuraklığın ortasında ve bazı uzmanlar bu durumun 2024 başlarına kadar sürebileceğini tahmin ediyor. Bu havanın ardındaki en büyük faktörlerden biri, burada yağmur bulutlarının oluşumunu engellediği bilinen iklim düzenidir. İklim krizi nedeni ile kurak mevsimde kaydedilen yağışlar da azaldı.

İklim krizi yunuslar ile birlikte Brezilya'da insanların hayatlarını da tehdit ettiğini ekledi, bilim insanları. Kuraklıkla bağlantılı olarak kötüleşen solunum yolu hastalıkları, ishal ve diğer sağlık sorunlarının oluşması engellenemez bir sonuç olarak görüyorlar.

Kuraklık devam ettikçe kıtlığın artacağını ekleyen bilim insanları bu durumun bu zamana kadar görülmemiş kuraklık olduğunu söylediler.