Togg'a Trabzon'da yoğun ilgi

Trabzon'da ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, yoğun ilgi gördü.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kırmızı SUV modeli, ilk kez getirildiği Trabzon'da Meydan Parkı’nda sergilenmeye başlandı. Alanı dolduran vatandaşlar, aracı yakından inceleme fırsatı buldu. Vatandaşlar, ilgi odağı olan Togg’u beğendiklerini söyleyerek fotoğraf ve video çekti. Türkiye'nin gururunu görmeye geldiklerini söyleyen Gonca Ayhan, “Aracı çok beğendik. Televizyondan görüldüğünden çok daha güzel. 1 saattir buradayız. Bakmaya doyamıyoruz. Görülmeye değer. Gurur duyduk” diye konuştu.

‘ANADOLU ATEŞİ, ÇOK İHTİŞAMLI’

Aracın konforlu ve kaliteli göründüğünü ifade eden Deniz Yılmaz, “ilk defa gördük. Çok gurur duyduk. Televizyondan görüldüğünden çok daha güzel. Anadolu ateşi, çok ihtişamlı. Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.

Kübra Atasoy da “Eşimle benim adıma başvuru yaptık. 61 numara ile TOGG bize çıktı. İnşallah güzel bir alma imkanı yaparlarsa alacağız. İlk defa burada gördük. Çok heyecanlandık. İnşallah alabileceğiz. Vatanımıza, milletimize, hayırlı olsun. Gurur verici bir araç” diye konuştu.

Kaynak: DHA

# togg # trabzon

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