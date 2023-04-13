Togg'un yurt dışında ikinci durağı o ülke oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Togg heyeti, Bursa'nın Gemlik ilçesinden rengini alan mavi Togg'u Mirziyoyev'e teslim etti. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Togg'un T10X modelini başkent Taşkent caddelerinde test etti. Bakan Varank, dünyadaki en önemli otomobil projelerinden biri olduğunu ifade ettiği Togg'un tüm dünyada ses getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ilk teslimat töreni sonrasında akıllı cihaz Togg'un ikinci adresi Azerbaycan olmuş ve Bakanı Varank, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Anadolu'yu simgeleyen kırmızı renkli bir Togg teslim etmişti. Togg'un yurt dışındaki yeni varış noktası Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığını yürüten Özbekistan oldu.



Bakan Varank ve beraberindeki heyet daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Mirziyoyev, ikili iş birliğinin mevcut durumu, karşılıklı diyaloğun gelişmesinden özel bir memnuniyet duyduğunu kaydederek iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde arttığını, öncelikli sektörlerde bir dizi büyük yatırım projelerinin ortaklaşa hayata geçirildiğini ve ülkeler arasında düzenli hava seferlerinin arttığını vurguladı.

"YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLADIK"

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu da Devrim Otomobili ve Togg'un kompozisyonundan oluşan bir eseri Mirziyoyev'e hediye etti. Eser hakkında Mirziyoyev'e bilgi veren Bakan Varank, Togg ile yarım kalan hikayenin tamamlandığını söyledi. Gemlik rengi T10X Akıllı cihazı teslim alan Mirzayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ve selamlarını ileterek, Bu hediyenin anlamını biliyorum. Türk devletlerinin dünyadaki başarısı olarak kayıtlara geçecektir. Türkiye'nin neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Ata yurdunuzun kapıları her zaman size açıktır dedi.

TOGG İLE TAŞKENT TURU

Törenin ardından Toog'un direksiyonuna geçen Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yanına Bakan Varank ve Hisarcıklıoğlu'nu alarak, Taşkent caddelerinde tur attı. Daha sonra Togg'un Özbekesitan'a teslimatı hakkında değerlendirmelerde bulunan Varank, şunları belirtti:

- Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobilini Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'e teslim ettik. Tabii Türkiye'nin otomobili projesi tüm Türkiye'de vatandaşlarımız nezdinde büyük bir heyecan, büyük bir coşku uyandırdığı gibi Türk dünyasında da yabancı ülkelerde de hem bir coşku hem bir merak uyandırdı. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem Başkanı Özbekistan'a Türkiye'nin ürettiği böyle bir teknoloji harikasını, böyle bir ürünü getirmiş olmaktan, Türk halkının hediyesini Özbekistan halkına kavuşturmuş olmaktan biz de büyük bir mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ TÜM DÜNYADA SES GETİRECEK"

Mirziyoyev ile hem Togg'u hem Türkiye-Özbekistan ilişkileri hakkında konuştuklarını aktaran Varank, şunları kaydetti: