Serdar Baturay açıkladı:Güneydoğu Anadolu turizminde beklentiler neler?
TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay Güneydoğu Anadolu turizminin mevcut durumu ve geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay Güneydoğu Anadolu turizminin mevcut durumu ve geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baturay " Rezervasyonlarımız yavaş yavaş hızlanmaya başladı, deprem öncesindeki seviyele yaklaşmaya başladık şu an. Bölge olarak turizme hazırız. Hepimiz turizmcilerin hazır olabildiğini görebiliyoruz. Misafirler için de iyi bir dönem." ifadelerini kullandı.
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