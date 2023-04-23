Serdar Baturay açıkladı:Güneydoğu Anadolu turizminde beklentiler neler?

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay Güneydoğu Anadolu turizminin mevcut durumu ve geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baturay " Rezervasyonlarımız yavaş yavaş hızlanmaya başladı, deprem öncesindeki seviyele yaklaşmaya başladık şu an. Bölge olarak turizme hazırız. Hepimiz turizmcilerin hazır olabildiğini görebiliyoruz. Misafirler için de iyi bir dönem." ifadelerini kullandı.