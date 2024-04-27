Avrupa Birliği Türkiye Raportörü'nden skandal ifadeler! DEM Parti'yi savundu FETÖ'yle mücadeleyi hedef aldı

Avrupa Birliği Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, skandal ifadelere imza attı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun organizasyonuyla Türk gazetecilerle Strasburg'da bir araya gelen Nacho Sanchez Amor, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

AVRUPA BİRLİĞİ RAPORTÖRÜNDEN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Avrupa Birliği Raportörü, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkinerin nefes aldığını öne sürdü. "31 Mart yerel seçiminde muhalefetin zaferi Türkiye’nin AB’ye katılım süreci için yeni bir tablo ortaya çıkardı." Amor, "Daha önce ölüm döşeğindeki Türkiye’nin AB’ye katılım süreci, yeniden nefes almaya başladı" ifadelerine başvurdu.

DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN SERBEST BIRAKILMASINI SAVUNDU

Amor, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin bir demokrasi kulübü olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde "Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var" bakışının yanlış olduğunu söyledi. "Tam teşekküllü bir demokrasi değilseniz, Avrupa Birliği üyesi olamıyorsunuz" diyen Amor, NATO üyeliğinin ve jeopolitik konumun AB üyeliği için yeterli olmadığını savundu.

Türkiye'nin 3. Dünya ülkesi olma yolunda ilerlediğini savunan Amor, AİHM'in Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarını uygulamayan Türkiye hakkında "ihlal süreci" işlediğini söyledi.

DEM PARTİ'Yİ SAVUNDU

31 Mart seçimleri sonrası Van Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan mazbata krizine ilişkin açıklama yapan Amor, "Mazbata krizi, Türkiye’nin demokrasiden ne kadar uzak olduğunu da gösterdi. Neyse ki sonrasında gereken yapıldı. Mazbata, sahibini buldu. Kayyum rejiminin yeniden geleceğine dair büyük endişe yaşadık." dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından "güvenilmez ve öngörülemez bir partner olduğunu iddia eden Nacho Sanchez Amor şunları söyledi:

"AB’ye aday ülke olup da Avrupa’dan uzaklaşan tek ülke Türkiye. İsveç, Rusya-Ukrayna savaşında güvenlik tehlikesi yaşadı. NATO yaşadı bu tehlikeyi. Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini uzun süre veto etti. Savaş sürecinde NATO’nun kuzey ayağı eksik kaldı. Üstelik Türkiye; veto hakkını koz olarak kullandı. Türkiye; niyeti bu olmasa bile, Rusya’nın askeri gündemine ortak oldu. Rusya’nın ekmeğine yağ sürdü. Avrupa için güvenilmez, öngürülemez bir partner oldu."

FETÖ'YÜ SAVUNDU, SÜLEYMAN SOYLU'YU HEDEF ALDI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Amor, "ülkenin yarısının terörist olamayacağını" Soylu'ya söylediğini belirtti. "Hem terörle mücadele konusunda bizden yardım istiyorsunuz hem önünüze gelene terörist yaftası yapıştırıyorsunuz." diyen Amor, FETÖ'yle mücadeleyi de hedef aldı. Amor, "Gazetecilere terörist diyorsunuz. Gülencilerle mücadele ediyorsunuz. Ama AK Parti’nin Gülencileri devlete yerleştirdiğini görmezden geliyorsunuz. Ne zaman terörist oldu bu insanlar?" dedi. Amor sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bank Asya’da hesabı olanlara terörist demek çılgınlık. Türkiye; eğer AB üyelik sürecine dönmek istiyorsa samimi bir reform gündemiyle ortaya çıkmalı. Öyle; sayfalar dolusu yargı reform paketi yazmak yetmez. Tam anlamıyla demokratik bir ülke olacak mısınız, olmayacak mısınız, gösterin. Biz, Türkiye’yi kucağımıza oturtup, demokrasiyi öğretecek değiliz. Putin’in Rusyası mı olacaksınız yoksa demokratik bir ülke mi? Erdoğan, kararını vermeli"

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SORUNU ERDOĞAN'LA"

Amor, Türkiye'de demokrasinin gerilediğini savunarak, bunun sorumlusunun da AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu aktardı. "20 yıldan fazladır iktidardalar ve bugün Türkiye’de demokrasiyi göremiyoruz." dedi. Amor ayrıca "Şu da bilinmeli ki; AB’nin sorunu Türkiye’yle değil Erdoğan’la" dedi.