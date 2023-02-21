Uluslararası yardımlar gelmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uluslararası yardım gelmeye devam ediyor. Azerbaycan, Endonezya, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri yardımların bulunduğu uçakları deprem bölgesine gönderdi.

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11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yabancı ülkeler, Türkiye’nin yaralarını sarmak için katkı sunmaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına da destek veren “kardeş ülke” Azerbaycan’ın 5’inci yardım uçağı Adana Havalimanı’na iniş yaptı. Arasında çadırların da bulunduğu yardım malzemeleri, kargo uçağından indirilerek depremden etkilenen illere gönderildi.

Azerbaycan, şu ana kadar 391 tır, 14 uçak ve 25 vagon olmak üzere toplam 3 bin 661 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

Endonezya da Türkiye'ye 4 uçak dolusu yardım malzemesi gönderdi. İçinde gıda ve lojistik malzemesi bulunan 140 tonluk yardım, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun katıldığı törenle Türkiye'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Endonezya, deprem bölgesine daha önce kurtarma ekibi ve tahliye uçakları göndererek sahra hastanesi kurmuştu.

Mısır da Türkiye ve Suriye'ye çadır, gıda maddeleri, ilaç ve tıbbi malzemelerinden oluşan yardım gönderdi. Kahire'den hareket eden bir yardım konvoyu Kuzey Sina vilayetine bağlı El-Ariş Limanı'na geldi. Çadır, gıda maddeleri, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşan yardımlar, Lazkiye Limanı’na ulaştı.

Mısır, 8 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için insani yardım malzemesi taşıyan 5 uçak gönderdiğini açıklamıştı.

Katar da Türkiye'deki depremzedelere yardım taşıyan 3 uçak daha gönderdi. Uçaklarda 90 mobil tuvalet, 25 jeneratör, uyku tulumları ve kışlık çadırlar bulunuyor. Uçak, Adana İncirlik Üssü’ne doğru yola çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri ise Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan yardımları ulaştıran uçak sayısının 118'e ulaştığını duyurdu. Türkiye'ye 42, Suriye'ye 76 sefer olmak üzere toplam 118 uçakla, gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 3 bin 375 ton malzeme ulaştırıldığı kaydedildi.

# yardım # Azerbaycan # suriye # BAE # mısır # deprem

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