Çavuşoğlu'ndan Rusya tehdit açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 2 yıllık görev süresi boyunca ilk kez Türkiye’de temaslarda bulundu. 2 günlük ziyaretinde ilk olarak deprem bölgesinde incelemeler yapan Blinken, Ankara’ya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Blinken, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu’nun NATO’nun genişlemesinin gündeme geldiğini söylerken Blinken, Türkiye’ye NATO ile ortak hareket etme çağrısı yaptı:

- Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti bizim için her zaman önemli.

Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili çelişkili ifadeler kullanan Çavuşoğlu'ndan, ABD’ye “yaptırım” güvencesi

- Bir taraftan Türkiye yaptırımlara katılmıyor. Tek taraflı yaptırımlara katılmıyoruz biz. Diğer taraftan da ABD ve AB yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmesine, yaptırımların bypass edilmesine izin vermeyeceğimizi söylüyoruz ve izin de vermiyoruz.

Çavuşoğlu, Rusya’nın NATO için tehdit olduğunu söyledi:

- NATO için bugün tehdit var. Birinci tehdit Rusya, ikinci tehdit terörizm. NATO ülkeleri olarak kendimiz mücadele edemeyip de DAEŞ'e karşı bizim düşmanımız olan terör örgütüyle işbirliği yapmamız doğru değil.

Blinken ise Türkiye’nin Rusya konusundaki tutumuyla yan yana olduklarını kaydetti:

- Her zaman yan yanayız. Ortak güvenlik konularında ve tabii ki Rusya'nın agresyonunda. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü desteğini anlıyoruz ve destekliyoruz.

Çavuşoğlu, hem kendisinin hem de Blinken’ın Azerbaycan ve Ermenistan ile temaslarının olduğuna da işaret etti. Çavuşoğlu Güney Kafkasya’da beraber çalışma vurgusu yaparken Blinken, “Ermenistan ve Yunanistan” dedi:

- Güney Kafkasya gündemimizdeydi. Hem Azerbaycan hem Ermenistan taraflarıyla temaslarımız oldu. Amacımız kalıcı bir barışın, istikrarın tesis edilmesi. Bu doğrultuda birlikte çaba sarf etmeye devam edeceğiz.

- Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan'la olan ilişkileri de çok önemli.

Basın toplantısında terörle mücadele de gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanı “Endişeleri anlıyoruz” derken Çavuşoğlu, “Taleplerimizi yeniden ABD'ye ilettik” demekle yetindi

- Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili gerçek güvenlik endişelerini anlıyoruz

- PKK ve FETÖ'nün mevcudiyetinin sonlandırılmasına yönelik taleplerimizi yeniden ABD'ye ilettik. Dolayısıyla PKK/YPG'nin de DAEŞ'le mücadele ettiği iddiasının doğru olmadığını her zaman kanıtladık.

İki mevkidaşın gündeminde F-16 alımı ve F-35 sorunu da vardı:

- Biden Türkiye'yi desteklemektedir. F-16'nın modernizasyonu konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Biz yönetim olarak bu desteği sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor.

- ABD yönetimi de kararlı bir duruş sergiler ve Kongre üzerinde birlikte çaba sarfedersek bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. İki birbirinden bağımsız iki konunun yani özellikle iki ülkenin NATO üyeliğinin F-16 alımına şart koşulması doğru olmaz.

ABD Dışişleri Bakanı, basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme, Esenboğa Havalimanı'ndaki Şeref Salonu'nda oldu. Blinken, görüşmenin ardından Anıtkabir’i de ziyaret etti.