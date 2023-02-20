Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: "Şartlara bağlanarak almamız mümkün değil"

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Blinken, F-16 konusyla ilgili "Başkan Biden'ın dediği gibi, Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti bizim için her zaman önemli" ifadelerini kullandı.

Blinken, Türkiye'ye F-16 tedariği için Biden yönetiminin desteğinin sürdüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu F-16 konusuyla ilgili, "Şartlara bağlanarak F-16 almamız mümkün olmaz, elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım" ifadelerini kullandı.