Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: "Şartlara bağlanarak almamız mümkün değil"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı ortak basın toplantısında F-16 konusuyla ilgili, "Şartlara bağlanarak F-16 almamız mümkün olmaz, elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım" dedi.
ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Blinken, F-16 konusyla ilgili "Başkan Biden'ın dediği gibi, Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti bizim için her zaman önemli" ifadelerini kullandı.
Blinken, Türkiye'ye F-16 tedariği için Biden yönetiminin desteğinin sürdüğünü ifade etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu F-16 konusuyla ilgili, "Şartlara bağlanarak F-16 almamız mümkün olmaz, elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı