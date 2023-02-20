Bakü sokaklarında Türkiye'ye destek mesajları

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler sonrası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, sokaklara Türk bayraklarının asıldığı görüldü.

Depremzedelere moral vermek amacıyla bazı AVM'lerin billboardlarında da yine Türk bayrağı ve "Başımız sağ olsun" yazısı dikkat çekerken, sokaklardaki billboardlarda "Türkiye seninleyiz" yazıları göze çarptı.