Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken yan yana
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki bakan heyetlerarası görüşmelere katıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda kendisini karşılayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgelerinde incelemede bulunmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı