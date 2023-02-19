Dünya yardıma koşmayı sürdürüyor

Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli ülkeler Türkiye’nin yardımına koştu. Depremde arama kurtarma faaliyetine katılan ülkeler bu kez de kendi ülkelerinde Türkiye için yardım kampanyaları düzenlemeye başladı.

Son Güncelleme:

Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaç Örgütü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 4 tır yardım gönderdi.

FBİH Kızılhaçının, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hazırladığı 4 yardım tırı, başkent Saraybosna'dan hareket etti.

Katar ise depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına hayır kermesi düzenlendi.

Kermes, başkent Doha'daki Aspire Park'ta Katar Kadın Sporları Komitesi'nin merkezinde açıldı.

Bunun yanı sıra kermes kapsamında bağış yapılmasını teşvik amacıyla çocuklar arasında dostluk maçı düzenlendi.

Benzer bir haber de Lübnan’dan geldi. Lübnan'daki sivil toplum kuruluşların katılımıyla toplanacak yardımların Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği aracılığıyla deprem bölgesine gönderileceği belirtildi

# deprem # yardım # katar # lübnan # bosna hersek

Benzer Videolar

Çavuşoğlu Blinken ile Hatay'da incelemede bulundu Çavuşoğlu Blinken ile Hatay'da incelemede bulundu
Bakan Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov Gaziantep'de Bakan Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov Gaziantep'de
İran'dan Türkiye'ye dostluk eli İran'dan Türkiye'ye dostluk eli
Dost patiler can kurtarmada umut oldu Dost patiler can kurtarmada umut oldu
NATO Genel Sekreteri Adana'da Bakan Akar ile görüştü NATO Genel Sekreteri Adana'da Bakan Akar ile görüştü
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
NATO Genel Sekreteri Türkiye'yi ziyaret etti NATO Genel Sekreteri Türkiye'yi ziyaret etti
Depremzedeler ve Çinli ekip sarılarak vedalaştı Depremzedeler ve Çinli ekip sarılarak vedalaştı
Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti
Hollanda'dan depremzedelere bağış kampanyası Hollanda'dan depremzedelere bağış kampanyası
Ermenistan ve Bosna-Hersek'ten taziye ziyaretleri Ermenistan ve Bosna-Hersek'ten taziye ziyaretleri
Azerbaycan'dan depremzedelere gönderilen yardımlardan çıkan notlar duygulandırdı Azerbaycan'dan depremzedelere gönderilen yardımlardan çıkan notlar duygulandırdı
Çok Okunanlar
1 Muğla'da kaza: 10 yaralı
2 Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak?
3 20 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
4 Depremden kalan acı anılar: "Benim annem bir melek"
5 Zemin sıvılaşması nedir? Nerelerde görülür?