Dünya yardıma koşmayı sürdürüyor

Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaç Örgütü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 4 tır yardım gönderdi.



FBİH Kızılhaçının, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hazırladığı 4 yardım tırı, başkent Saraybosna'dan hareket etti.



Katar ise depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına hayır kermesi düzenlendi.



Kermes, başkent Doha'daki Aspire Park'ta Katar Kadın Sporları Komitesi'nin merkezinde açıldı.



Bunun yanı sıra kermes kapsamında bağış yapılmasını teşvik amacıyla çocuklar arasında dostluk maçı düzenlendi.



Benzer bir haber de Lübnan’dan geldi. Lübnan'daki sivil toplum kuruluşların katılımıyla toplanacak yardımların Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği aracılığıyla deprem bölgesine gönderileceği belirtildi