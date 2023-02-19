Çavuşoğlu Blinken ile Hatay'da incelemede bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2 yıllık görev sürecinde ilk kez Türkiye’yi ziyaret etti. Adana İncirlik Hava Üssü’ne gelen Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber Hatay’da incelemeler yaptı. ABD Dışişleri Bakanı, temaslarını Ankara’da sürdürecek.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken , Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye geldi.

Blinken, 2 yıllık görev sürecinde ilk kez Türkiye’yi ziyaret etti. Adana'da İncirlik Hava Üssü’ne iniş yapan Blinken'ı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.

Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikoptere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti. Çavuşoğlu ve Blinken, helikopter ile depremden etkilenen Hatay üzerinde incelemeler yaptı.

Blinken, Hatay’dan sonra Adana İncirlik Hava Üssü’ne geri döndü. Blinken, ABD ekipleri ile depremzede ailelerle görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, deprem bölgesindeki temaslarının ardından görüşmelerin devamı için Ankara’ya geçecek. Blinken'ın iki gün süren Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceği de belirtildi.

Ziyarette, ABD'nin deprem konusunda Türkiye'ye yapacağı yardımlar, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği de ele alınacak. Washington, depremden önce yapılan temaslarda Ankara'ya iki ülkenin üyeliklerine onay verme çağrısı yapmıştı.

Blinken’ın Türkiye’den sonra Yunanistan’a geçmesi bekleniyor.

# hatay # abd # Antony Blinken # Jeff Flake # deprem

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