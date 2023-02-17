İran'dan Türkiye'ye dostluk eli

Türkiye'deki depremin hemen ardından dostluk eli uzatan İran, yardımlar göndermeye devam ediyor. Son yardım sevkiyatı tıbbi malzemeler üzerine oldu. ABD'nin yaptırımları rağmen kendi ilaç sanayisinde atılım yapan İran, 6 tonu aşkın malzemeyi Türkiye'deki depremzedeler için gönderdi.

Gürkan Demir Gürkan Demir
Son Güncelleme:

Depremin ardından Türkiye'ye dostluk eli uzatan ilk ülkelerden biri olan İran, gece gündüz demeden yaraların sarılması için çaba gösteriyor.

Deprem sürecinde İran, gönderdiği insani yardım, arama kurtarma ekipleri, sağlık ekip ve ekipmanlarıyla Türkiye'ye omuz veriyor.

Türkiye’deki depremin ardından dostluk eli uzatan İran, Türkiye’ye yeni yardımlar gönderdi.

ABD'nin ilaç sanayisine uyguladığı ambargo ve yaptırımlara rağmen atılımlar yapan İran'ın son sevkiyatının çoğunluğunu tıbbi malzemeler oluşturdu. Çok sayıda ilaç ve ameliyat masasının da içinde olduğu 6 tonu aşkın yardım sevkiyatı Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğu koordinesinde, Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından yapıldı.

İranlı görevlilerin sevkiyat hazırlığı, Perşembe günü gece geç saatlere kadar devam etti. Ulusal Kanal, üniversite yerleşkesindeki sevkiyat hazırlıklarını yerinde takip etti.


Başkonsolos Çetin Taner ve Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Behmen Nahipur süreç hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iran

Benzer Videolar

NATO Genel Sekreteri Adana'da Bakan Akar ile görüştü NATO Genel Sekreteri Adana'da Bakan Akar ile görüştü
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
NATO Genel Sekreteri Türkiye'yi ziyaret etti NATO Genel Sekreteri Türkiye'yi ziyaret etti
Depremzedeler ve Çinli ekip sarılarak vedalaştı Depremzedeler ve Çinli ekip sarılarak vedalaştı
Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti
Hollanda'dan depremzedelere bağış kampanyası Hollanda'dan depremzedelere bağış kampanyası
Ermenistan ve Bosna-Hersek'ten taziye ziyaretleri Ermenistan ve Bosna-Hersek'ten taziye ziyaretleri
Azerbaycan'dan depremzedelere gönderilen yardımlardan çıkan notlar duygulandırdı Azerbaycan'dan depremzedelere gönderilen yardımlardan çıkan notlar duygulandırdı
Ankara'da deprem sonrası yoğun diplomasi trafiği Ankara'da deprem sonrası yoğun diplomasi trafiği
Deprem sonrası bir dost eli de Filistin’den uzandı Deprem sonrası bir dost eli de Filistin’den uzandı
Çavuşoğlu'ndan Suriye sınır kapısı açıklaması Çavuşoğlu'ndan Suriye sınır kapısı açıklaması
Batı Trakya'da ABD ve Yunanistan'dan Türkiye karşıtı tatbikat Batı Trakya'da ABD ve Yunanistan'dan Türkiye karşıtı tatbikat
Çok Okunanlar
1 Konya'da deprem
2 EYT iptal mi oldu?
3 Prof. Naci Görür'den İstanbul uyarısı: "2040'a da gidebilir bugünlere de gelebilir"
4 102 ülke yardım teklifinde bulundu
5 18 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları