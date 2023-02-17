İran'dan Türkiye'ye dostluk eli

Depremin ardından Türkiye'ye dostluk eli uzatan ilk ülkelerden biri olan İran, gece gündüz demeden yaraların sarılması için çaba gösteriyor.

Deprem sürecinde İran, gönderdiği insani yardım, arama kurtarma ekipleri, sağlık ekip ve ekipmanlarıyla Türkiye'ye omuz veriyor.

Türkiye’deki depremin ardından dostluk eli uzatan İran, Türkiye’ye yeni yardımlar gönderdi.

ABD'nin ilaç sanayisine uyguladığı ambargo ve yaptırımlara rağmen atılımlar yapan İran'ın son sevkiyatının çoğunluğunu tıbbi malzemeler oluşturdu. Çok sayıda ilaç ve ameliyat masasının da içinde olduğu 6 tonu aşkın yardım sevkiyatı Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğu koordinesinde, Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından yapıldı.

İranlı görevlilerin sevkiyat hazırlığı, Perşembe günü gece geç saatlere kadar devam etti. Ulusal Kanal, üniversite yerleşkesindeki sevkiyat hazırlıklarını yerinde takip etti.



Başkonsolos Çetin Taner ve Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Behmen Nahipur süreç hakkında bilgiler verdi.