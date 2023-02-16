NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'yi ziyaret etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, deprem taziyesini iletmek üzere Türkiye’ye geldi. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Stoltenberg, bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

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NATO Genel Sekreteri, Jens Stoltenberg, Türkiye’ye geldi.

Deprem taziyesini iletmek üzere Ankara’ya gelen Stoltenberg, önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından iki isim, ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye’yi üsleriyle donatan NATO’nun genişlemesinden yana olduklarını tekrarladı.

NATO Genel Sekreteri ile Çavuşoğlu’na İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği de soruldu. Stoltenberg iki ülkenin aday olmasının zamanının geldiğini iddia etti. Çavuşoğlu ise Finlandiya’nın üye olmasına olumlu baktıklarını söyledi.

Basın toplantısından sonra Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak yapıldı. Görüşmede, Stoltenberg'in Erdoğan'a ve Türk halkına deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği öğrenildi.

NATO Genel Sekreteri, Erdoğan ile görüşmesinin ardından İskenderun’a gitti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Stoltenberg, NATO tarafından oluşturulacak konteyner kentte incelemeler yaptı.

# nato # NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

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