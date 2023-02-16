Depremzedeler ve Çinli ekip sarılarak vedalaştı

Dillerimiz, kültürlerimiz farklı olabilir ama zorluklar karşısında dik duran, millet, devlet anlayışımız ortak. Çin ve Venezuela ekipleri bizlerle birlikte afet bölgesinde canla başla çalıştılar. Ayrılırken bakın nasıl uğurlandılar.

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Madencilerimiz, gönüllülerimiz gibi onlarca hayata dokundular. Türkiye ile birlikte enkazı kaldırmak için seferber oldular.

Her kurtarılan hayata birlikte sevindiler, yeri geldi birlikte hüzünlendiler.

Kahramanmaraş'a gönüllü gelen 11 kişilik Çinli ekibin başkanı Yuan Jiongming'in iki halkın kucaklaşmasını anlattı:

- Çin'de de bunun kadar büyük olmasa da benzer bir trajedi gördük. Ama bu çok daha büyük bir felaket. Ama aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum

 Ülkelerine dönmeden İstanbul'da Kapalı Çarşı'yı ziyaret eden Çinli ekip dakikalarca alkışlandı.

Afet bölgesinde çalışan Venezuelalı arama kurtarma ekiplerine gönüller ülkelerine götürmeleri için en kıymetli hazinelerimizden biri olan Türk bayrağını hediye etti. Konuşmalar bitince iki ekip kenetlendi, sarılarak vedalaştı.

Pakistan'dan gelen gönüllü arama kurtarma ekipleri de Hatay'da.. Ekibin şefi Ferhan Halid:

- Türk milletine yardım için buradayız. Onların acıları bizim acımızdır. Yardıma ihtiyaç duydukları her yere gideceğimizin ve hatta hayatlarımızı tehlikeye atacağımızın güvencesini veriyoruz.

Enkazlarda aralıksız çalışan ekibin Türkiye'ye mesajı, Asya coğrafyasındaki dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

# çin # pakistan # Venezuela

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