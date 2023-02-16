Hollanda'dan depremzedelere bağış kampanyası: 89 milyon avro

Hollanda'da deprem bölgesine yardım kampanyasında toplanan bağış 89 milyon avroya yaklaştı. Toplanan bağışlar Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak.

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Hollanda'da depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

11 STK'nin ortaklaşa düzenlediği Giro555 isimli yardım organizasyonu tarafından açıklama yapıldı. Çok sayıda televizyon ve radyonun yayınladığı "Ulusal eylem günü"nde toplam bağış miktarının 88 milyon 921 bin 468 avroya ulaştığı belirtildi.

Çok sayıda sanat eserinin açık artırmayla satılarak gelirin Giro555 hesabına yollandığı ifade edildi.

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez ve Hadise'nin de yer aldı canlı yayınlara çok sayıda Hollandalı sanatçı ve ünlü isim katıldı.

Toplanan bağışların, kampanyayı yürüten 11 ulusal ve uluslararası STK tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin gıda, su, ilaç ve barınma ihtiyaçları için kullanılacağı vurgulandı.

# deprem # Bağış # Hollanda # suriye

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