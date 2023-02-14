Ankara'da deprem sonrası yoğun diplomasi trafiği

Kahramanmaraş depremleri sonrası diplomasi trafiği de yoğun. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkent Ankara'da taziye ziyaretlerini kabul ediyor. İsrail'in Dışişleri Bakanı Eli Cohen Ankara'daydı. 15 Şubat'ta ise ABD, Ermenistan, Bosna-Hersek, Ürdün Dışişleri Bakanı Ankara'da olacak.

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Depremin yaralarını sarmak için kenetlenen Türkiye'ye taziye ziyaretleri yapılıyor. Başkent Ankara'da taziye ziyaretlerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabul ediyor.

Azerbaycan, Libya, Ekvator Ginesi'nden sonra İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Ankara'ya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AFAD'A gelen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın ziyareti yapılırken Tel Aviv'de Türkiye'yi hedef alan bir makale yazıldı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yakınlığıyla bilinen ve Kudüs İşleri Bakanı Amihai Eliyahu'nun babası Haham Shmuel Eliyahu, skandal bir makale yazdı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremi "ilahi adalet" olarak tanımladı.

Bu skandal yorum sonrası İsrail Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi,

Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun Cohen'i kabul etmesi tepki çekerken Ankara'da yoğun trafik sürecek. 15 Şubat'ta ABD, Ermenistan, Bosna-Hersek, Ürdün Dışişleri Bakanı Türkiye'de olacak. Çavuşoğlu ile ikili görüşmeler sonrası ortak açıklamalar yapılacak.

Afet bölgesinde sahada olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise NATO toplantısına katılmayacak. Hatay'da çalışmalarını sürdüren Akar'ın yerine NATO Daimi Temsilcisi Levent Gümrükçü toplantıyı takip edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesine katılmadı. Zirveye video mesaj gönderen Erdoğan, Türkiye'nin yanında olan tüm devletlere teşekkür etti, "Kara gün dostluğunuzu unutmayacağız" dedi.

# deprem # israil # Mevlüt Çavuşoğlu

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