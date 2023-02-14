Deprem sonrası bir dost eli de Filistin’den uzandı

Deprem sorası dayanışma kampanyasına bir el de dost Filistin’den uzandı. Türkiye’de yaşayan Filistinli vatandaşlar "Filistin Sizinle" Destek ve Dayanışma kampanyası” düzenledi. Filistin’den de gelen desteklerle birlikte kampanya sonrası deprem bölgesine 10 tır yardım gönderdiler.

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Filistin halkı da Türkiye’de yaşanan deprem sonrası seferber oldu.

Filistin Sizinle" Destek ve Dayanışma kampanyası” düzenleyen Filistinli vatandaşlar deprem bölgesi için 10 tır yardım topladı.

“Filistin Sizinle" Destek ve Dayanışma kampanyası sözcüsü Mohamned AbuTaqiya Zor günlerde kardeşlik dayanışması göstermenin önemine işaret etti.

Mohamned, Türkiye'ye geldiklerinde gördükleri manzaranın kendilerini çok üzdüğünü anlatarak, arama kurtarma çalışmalarına ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti.

Mohamned, Filistin halkının her zaman Türkiye'nin desteğini hissettiğini, depremin ardından Türk milletinin yanında olmak için mücadele ettiklerini söyledi.

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