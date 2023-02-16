Ermenistan ve Bosna-Hersek'ten taziye ziyaretleri
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremlerin ardından taziyeye gelen Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ile Ermenistan Dışişleri Bakanı’nı ağırladı.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışından gelen taziyeleri kabyl ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.
Çavuşoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı. İki mevkidaş, normalleşme, Güney Kafkasya ve İpek Yolu mesajları verdi.
Ermenistan’ın ek yardımlar göndereceğini söyleyen Çavuşoğlu, Alican sınır kapısının yardımların ulaştırılması için 35 yıl sonra açıldığını hatırlattı. Sınır kapısının tamamen açılabileceğini işaret etti:
Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile de ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, toplantıda yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleriyle ilgili iddialara yanıt verdi:
- Şu anda arama kurtarma ekibi bakımından sahada bulunan ülke sayısı 76, personel 7 bin 607, ekip göndermesi beklenen 2 ülke daha var. 712 personel daha gelecek. 12 ülke arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndüler. Bunların dönüşü ile ilgili bazı konularda olduğu gibi dezenformasyon yapılıyor. Bazıları için eşya alındı diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar da doğru değil.