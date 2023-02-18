Bakan Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov Gaziantep'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov ile Gaziantep'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

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Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Zor zamanımızda bizi yalnız bırakmayan kardeş Özbekistan’ın Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov'a dayanışma ziyareti için müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, dayanışma için Türkiye'ye yurt dışından çok sayıda üst düzey ziyaret yapılıyor.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla bugün deprem bölgesini ziyaret ediyor.

Saidov'un, Özbek arama ve kurtarma ekibinin ve sahra hastanesinin çalışmalarını sürdürdüğü Hatay'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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