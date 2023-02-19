Dost patiler can kurtarma mücadelesinde büyük rol oynadı

Dost patiler Türkiye'deki depremlerde can kurtarma mücadelesinin ortağı oldu. 47 ülkeden, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere gelen 388 özel eğitimli köpek, arama kurtarma çalışmalarına destek oldu.

Son Güncelleme:

11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan ülkelerin 47'sinden gelen 388 özel eğitimli köpek, çalışmalara destek verdi.

Türkiye'nin "uluslararası yardım" çağrısının ardından Türkiye'ye gelen arama kurtarma timleri arasında özel eğitimli köpeklerle gelen ekipler de bulunuyor.

Deprem bölgelerinde enkaz altlarında insanların giremeyeceği kadar dar ve tehlikeli bölgelerde yaşam belirtisi arayan özel eğitimli köpekler, arama kurtarma timlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan 388 özel eğitimli köpek, arama kurtarma çalışmalarında büyük rol oynadı.

# deprem # özel eğitimli köpek # Kahramanmaraş # yardım

Benzer Videolar

Dünya yardıma koşmayı sürdürüyor Dünya yardıma koşmayı sürdürüyor
Çavuşoğlu Blinken ile Hatay'da incelemede bulundu Çavuşoğlu Blinken ile Hatay'da incelemede bulundu
Bakan Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov Gaziantep'de Bakan Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov Gaziantep'de
İran'dan Türkiye'ye dostluk eli İran'dan Türkiye'ye dostluk eli
NATO Genel Sekreteri Adana'da Bakan Akar ile görüştü NATO Genel Sekreteri Adana'da Bakan Akar ile görüştü
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
NATO Genel Sekreteri Türkiye'yi ziyaret etti NATO Genel Sekreteri Türkiye'yi ziyaret etti
Depremzedeler ve Çinli ekip sarılarak vedalaştı Depremzedeler ve Çinli ekip sarılarak vedalaştı
Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti
Hollanda'dan depremzedelere bağış kampanyası Hollanda'dan depremzedelere bağış kampanyası
Ermenistan ve Bosna-Hersek'ten taziye ziyaretleri Ermenistan ve Bosna-Hersek'ten taziye ziyaretleri
Azerbaycan'dan depremzedelere gönderilen yardımlardan çıkan notlar duygulandırdı Azerbaycan'dan depremzedelere gönderilen yardımlardan çıkan notlar duygulandırdı
Çok Okunanlar
1 Muğla'da kaza: 10 yaralı
2 Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak?
3 20 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
4 Depremden kalan acı anılar: "Benim annem bir melek"
5 Zemin sıvılaşması nedir? Nerelerde görülür?