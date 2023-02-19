Dost patiler can kurtarma mücadelesinde büyük rol oynadı

11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan ülkelerin 47'sinden gelen 388 özel eğitimli köpek, çalışmalara destek verdi.



Türkiye'nin "uluslararası yardım" çağrısının ardından Türkiye'ye gelen arama kurtarma timleri arasında özel eğitimli köpeklerle gelen ekipler de bulunuyor.



Deprem bölgelerinde enkaz altlarında insanların giremeyeceği kadar dar ve tehlikeli bölgelerde yaşam belirtisi arayan özel eğitimli köpekler, arama kurtarma timlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.



Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan 388 özel eğitimli köpek, arama kurtarma çalışmalarında büyük rol oynadı.