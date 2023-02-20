Çavuşoğlu'ndan Blinken'a PKK uyarısı: "Ölümcül hata..."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki taahhütlerini anımsatarak DEAŞ'a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle işbirliği yapılmasının doğru olmadığını vurguladı. Çavuşoğlu'nun bu açıklamasına Blinken, "Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili gerçek güvenlik endişelerini anlıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

- Bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütüyle işbirliği yanlış olduğunu, ölümcül bir hata olduğunu her zaman söylüyoruz. PKK/YPG'nin de DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının doğru olmadığını defalarca kanıtladık. Bizim her türlü terör örgütüyle, ideolojisi ne olursa olsun mücadele etmemiz lazım. Siyasi irade varsa mücadele edecek kapasitemizde var.