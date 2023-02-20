Çavuşoğlu'ndan Blinken'a PKK uyarısı: "Ölümcül hata..."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu toplantıda PKK/YPG ile mücadele ile ilgili, "Bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü desteklemek ölümcül hata" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki taahhütlerini anımsatarak DEAŞ'a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle işbirliği yapılmasının doğru olmadığını vurguladı. Çavuşoğlu'nun bu açıklamasına Blinken, "Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili gerçek güvenlik endişelerini anlıyoruz" şeklinde yanıt verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
- Bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütüyle işbirliği yanlış olduğunu, ölümcül bir hata olduğunu her zaman söylüyoruz. PKK/YPG'nin de DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının doğru olmadığını defalarca kanıtladık. Bizim her türlü terör örgütüyle, ideolojisi ne olursa olsun mücadele etmemiz lazım. Siyasi irade varsa mücadele edecek kapasitemizde var.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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