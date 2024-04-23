Avrupa Birliği, İran'a yaptırımları genişletiyor

Avrupa Birliği, İran’a uyguladığı yaptırımları genişletiyor. Karar, İran’ın İsrail’e karşı düzenlediği "Gerçek Vaat Harekâtı"nın ardından geldi.

Avrupa Birliği, İran'a yaptırımları genişletiyor

Avrupa Birliği, İran’a uyguladıkları yaptırımları genişletme kararı aldı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği dışişleri ve savunma bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısının ardından yeni yaptırım kararını duyurdu.

Birliğin, Rusya'ya insansız hava aracı transferiyle ilgili halihazırda İran'a uygulanan yaptırımlar füzeleri ve Orta Doğu ile Kızıl Deniz'e transferleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Yaptırımların İran’ın İsrail’e karşı düzenlediği "Gerçek Vaat Harekâtı"nın ardından gelmesi Avrupa Birliği’nin İsrail’e destek vermesi olarak yorumlandı.

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# avrupa birliği # iran # yaptırım
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