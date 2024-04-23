Bakan Mehmet Şimşek'ten "yerel halk" savunması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tepki toplayan locals ifadesini halk değil yatırımcı için kullandığını ifade etti. Süreci "şaşırdım" diyerek değerlendirdi.

Bakan Mehmet Şimşek, 'locals' kelimesinin finans alanında yoğun olarak kullanıldığını savundu.

- Uluslararası bir finans platformunda anlamı çok net olan kelimeyi kullanmamın istismar edilmesi gerçekten bizi çok şaşırttı. Belli ki kötü niyetli çevreler var. "Yerel yatırımcılar" anlamında bir ifadeydi. Programa olan ilgiden bahsedioruz. Oradaki yerel kelimesi hiçbir şekilde vatandaşa yönelik bir ifade değildir. Yani finans jargonunda çok yaygın kullanılıyor. Raporlarda, konuşmalarda, bunun hiçbir şekilde sosyal medyada veya şu anda muhalefetin dile getirdiği anlamda karşılığı yok.

Ekonomistler ise Şimşek'in ifadelerini kapitalist sistemin yansıması olarak değerlendirmiş ve Türk milletine 2. sınıf muamelesi yapıldığı ifade edilmişti.

Mehmet Şimşek, geçen yıl New York'ta düzenlenen yatırımcı konferansında, programın uygulanmasına yönelik şüpheler olduğunu ancak bu kapsamdaki soru işaretlerinin bittiğini belirtti. Mehmet Şimşek, "Dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi."

Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili değerlendirmeler de yaptı, "Yaz aylarında sadece baz etkisinden dolayı değil, attığımız maliye ve para politikasındaki adımlarla enflasyonun nasıl kalıcı bir şekilde düşüş trendine girdiğini hep birlikte göreceğiz." dedi.