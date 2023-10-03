Erivan O Kararı Onayladı! Putin Ermenistan'a Gittiğinde Tutuklanabilir

Ermenistan Parlementosu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tutuklanmasının önünü açan Roma Statüsü'nü kabul etti. Kararı Parlemento Başkanı Alen Simonyan, "Altmış milletvekili onaylama yönünde oy kullanırken yirmi milletvekili karşı oy kullandı. Karar kabul edildi" ifadeleriyle duyurdu.

Ermenistan Putin'in Tutuklanmasının Önünü Açan Roma Statüsü'nü Onayladı

Ermenistan Parlementosu'nda bugün gerçekleştirilen oylamada, 60 milletvekili Roma Statüsü'nün kabul edilmesi yönünde oy kullandı. 20 Milletvekilinin karşı oy kullanmasına karşı Roma Statüsü, Ermenistan Parlementosunca kabul edilmiş oldu. Buna göre Putin'in Ermenistan'a gelmesi durumunda tutuklanmasının önü açıldı.

Muhalefet Grubu Boykot Etmişti

Daha önce Ermenistan parlamentosundaki tartışmayı boykot eden muhalefet grupları "Armenia" ve "I Have The Honor", oturum salonuna geri dönerek onaylamaya karşı oy kullandı. Partiler bu belgenin kabulünün Ermenistan'ın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını ve jeopolitik hedefler güttüğünü belirttiler. Ermenistan'daki muhalefet partileri daha önce hükümetin belgeyi onaylama kararını kınamış ve Ermenistan yönetiminin ülkenin Rusya ile müttefiklik ilişkisini kasıtlı olarak tehlikeye attığını ve bunun Erivan için ciddi sonuçlar doğuracağını söylemişti.

Rusya'dan İlk Açıklama Geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili TASS'a yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Roma Statüsü'nü onaylama hamlesinin ikili ilişkiler üzerinde son derece olumsuz etkileri olacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı'na göre Moskova, Ermeni yetkililerin UCM'ye katılmanın ülkenin Rusya ile ilişkilerini etkilemeyeceği yönündeki iddialarını yanıltıcı buluyor ve Erivan'ın Moskova'nın karşı önerilerini gerektiği gibi dikkate almadığını belirtiyor.