Ganire Paşayeva Son Yolculuğuna Uğurlandı! Bakü'de Toprağa Verildi

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın cenazesi, Bakü'deki 2. Fahri Hıyaban'da toprağa verildi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Paşayeva'nın cenaze namazı, başkentteki Haydar Camisi'nde kılındı.

Ganire Paşayeva Son Yolculuğuna Uğurlandı! Bakü'de Toprağa Verildi
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Ganire Paşayeva'nın cenaze töreninde ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda milletvekili ile yüzlerce kişi yer aldı. Namazın ardından Paşayeva'nın naaşı, devlet mezarlığı olan 2. Fahri Hıyaban'da defnedildi.

Paşayeva Son Yolculuğuna Uğurlandı

Paşayeva'yı son yolculuğuna uğurlayanların arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı. Kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısıyla 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva, dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ganire Paşayeva # Azerbaycan
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